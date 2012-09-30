В Москве приезжие с Кавказа напали на полицейского и отняли деньги

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30 сентября 2012, 10:23 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве пятеро уроженцев Кавказа совершили нападение на полицейского на 9-ой Парковой улице. Злоумышленники избили стажа порядка, который был в гражданской одежде, и отняли у него портмоне.

Сумма материального ущерба, по данным правоохранительных органов, составила около 20 тысяч рублей, уточняет "Эхо Москвы".

В пятницу вечером у станции метро "Академика Янгеля" двое неизвестных избили стража порядка, который находился в гражданской одежде, не при исполнении. О каких-либо задержаниях подозреваемых в этих преступлениях не сообщается.