Четырех охранников порезали во время драки в ночном клубе Иркутска

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30 сентября 2012, 09:56 [ «Аргументы Недели. Иркутск» ]

Фото с сайта extrovertband.com

В Иркутске во время поножовщины между пьяными в ночном клубе "Дикая лошадь" пострадали четыре охранника. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По предварительным данным, участники конфликта были выдворены на улицу службой охраны.

В МВД отметили, что охранники попытались успокоить нетрезвых мужчин, однако между ними завязалась драка, передает "Маяк" в воскресенье.



Четверо работников клуба получили ножевые ранения. Участники потасовки задержаны полицией.