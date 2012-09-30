Четырех охранников порезали во время драки в ночном клубе Иркутска

//самое читаемое на ан
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области
//Криминал
30 сентября 2012, 09:56 [ «Аргументы Недели. Иркутск» ]
В Иркутске во время поножовщины между пьяными в ночном клубе "Дикая лошадь" пострадали четыре охранника. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По предварительным данным, участники конфликта были выдворены на улицу службой охраны.
В МВД отметили, что охранники попытались успокоить нетрезвых мужчин, однако между ними завязалась драка, передает "Маяк" в воскресенье.
Четверо работников клуба получили ножевые ранения. Участники потасовки задержаны полицией.
"Торжество стоило годового бюджета региона", в Сети пишут о грандиозной свадьбе сына экс-губернатора Тульской области