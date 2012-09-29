В Подмосковье похищена Карина Гурина – «Мисс Maxim-2012»

//Криминал

29 сентября 2012, 21:21 [ «Аргументы Недели» ]

В Подмосковье, на парковке аэропорта «Домодедово» неизвестные похитили звезду мужского журнала Maxim Карину Гурину. Мисс Maxim 2012 пропала после того, как вернулась в Москву после фотосессии из Испании.

Гурина сегодня вместе с сестрой прилетела в столицу. После паспортного контроля девушки пошли на парковку, где решили остановиться, чтобы сделать пару кадров. В какой-то момент неизвестные на черной иномарке посадили Карину в автомобиль и машина умчалась. Номера никто не успел запомнить. С момента исчезновения телефон девушки не отвечает. Подано заявление в полицию, ведутся поиски девушки.



Карина Гурина кроме звания «Мисс Maxim 2012» стала «Мисс бикини 2009» в Крыму, «Мисс Университет». Она часто появлялась в ток-шоу на каналах НТВ, ТНТ и ДТВ, кроме этого, снималась в проекте Comedy Club. Карина в этом году закончила РГТЭУ, играет в любительском театре, занимается прыжками с парашютом, альпинизмом, латинскими танцами.





