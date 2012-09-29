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//Криминал

В Приамурье женщина была в шоке от увиденного в подвале любимого

29 сентября 2012, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

В доме жителя поселка Уруша Сковородинского района Амурской области обнаружено пять трупов. Мужчина задержан по подозрению в убийстве. Тела убитых обнаружила его гражданская жена, спустившаяся в подвал.

 В полицию поступило сообщение от жительницы этого поселка о том, что в подвале дома ее сожителя она обнаружила несколько припрятанных человеческих тел
В настоящее время подозреваемый задержан, в отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления..


НС

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