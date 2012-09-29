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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Ульяновской обл. депутат обвиняется в вымогательстве

29 сентября 2012, 16:09 [ «Аргументы Недели» ]

Фотогалерея "АН"
Фотогалерея "АН"

В Ульяновской области 39-летнему депутату совета депутатов Лесоматюнинского сельского поселения Марату Микееву предъявлено обвинение в вымогательстве одного миллиона рублей.

  14 января 2012г. М.Макеев вывез на своем автомобиле в лес жителя села Студенец Кузоватовского района, обвинил его в поджоге своего дома и, угрожая оружием, потребовал от него свыше 1 млн рублей, сообщает rbc.ru.
Депутату предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п."б" ч.3 ст.163 Уголовного кодекса РФ (вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере), п."а", "г", "ж" ч.2 ст. 27 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением оружия).

НС

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