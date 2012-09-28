Мужчина застрелил грабителя, который оказался его сыном

//Криминал

28 сентября 2012, 23:02 [ «Аргументы Недели» ]

Житель города Нью-Фэрфилд в штате Коннектикут застрелил грабителя, не зная, что под скрывающей лицо маской прячется его сын-подросток. На то, что в сад проник неизвестный, мужчине по телефону пожаловалась его сестра.

В ночь на четверг сестра Джеффри, проживающая в соседнем доме, обнаружила, что к ней пытается проникнуть неизвестный в черной одежде и лыжной маске на лице. Она немедленно позвонила брату и позвала его на помощь. Джулиано взял пистолет и отправился на подмогу. Увидев в руках у грабителя что-то, похожее на нож, мужчина выстрелил. Грабитель был убит на месте.

Прибывшие на место полицейские сняли с лица грабителя маску и мужчина с ужасом узнал в нем своего 15-летнего приемного сына.



