На Урале расстреляны подростки. За бензин

//Криминал

28 сентября 2012, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]

Два 17-летних подростка из города Каменск-Уральский Свердловской области 19 сентября, не уведомляя родителей, отправились на скутере на озеро Шаблиш в Челябинской области, чтобы порыбачить.

Когда они уже хотели возвращаться, оказалось, что в скутере закончился бензин. Подростки, увидев автомобиль, подошли к стоящим около него двум мужчинам попросить бензин. Один из мужчин согласился поделиться и пошел искать канистру. В это время его попутчик неожиданно выстрелил в ребят из охотничьего ружья. Один юноша получил дробовые ранения груди и головы, второй – ранение груди.



Как ни странно, мужчины отвезли ребят в больницу Каменск-Уральского. Один из них находится в лечебном учреждении, другой – выписан.

Следователи полагают, что стрелок действовал из хулиганских побуждений. После инцидента он вместе с приятелем скрылся, установить его личность пока не удалось.



