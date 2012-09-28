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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

На Урале расстреляны подростки. За бензин

28 сентября 2012, 19:45 [ «Аргументы Недели» ]

Два 17-летних подростка из города Каменск-Уральский Свердловской области 19 сентября, не уведомляя родителей, отправились на скутере на озеро Шаблиш в Челябинской области, чтобы порыбачить.

 Когда они уже хотели возвращаться, оказалось, что в скутере закончился бензин. Подростки, увидев автомобиль, подошли к стоящим около него двум мужчинам попросить бензин. Один из мужчин согласился поделиться и пошел искать канистру. В это время его попутчик неожиданно выстрелил в ребят из охотничьего ружья. Один юноша получил дробовые ранения груди и головы, второй – ранение груди.

Как ни странно, мужчины отвезли ребят в больницу Каменск-Уральского. Один из них находится в лечебном учреждении, другой – выписан.
Следователи полагают, что стрелок действовал из хулиганских побуждений. После инцидента он вместе с приятелем скрылся, установить его личность пока не удалось.

НС

//картина дня

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Штаб ВСУ сообщил о новых потерях армии Украины в ходе позиционных боев в Донбассе

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