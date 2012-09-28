В Омске неизвестные совершили серию краж автомобильных номеров

//Криминал

28 сентября 2012, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

В Омске сотрудники правоохранительных органов выявили серию краж автомобильных номеров. Было установлено, что группа преступников снимала государственные регистрационные знаки с дорогих машин.



При этом злоумышленники оставляли владельцам на лобовом стекле записки с предложением выкупить собственные номера за 10 тысяч рублей. Об этом сообщает РСН. Также в записке были указаны телефонные номера. Потерпевшими по этому делу стали 10 автолюбителей.