В Петербурге «вычистили» сразу три офиса

//Криминал

28 сентября 2012, 10:40 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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На улице Салова обокрали сразу три офиса фирм, арендующих помещения у «Купчинского завода железобетонных изделий».

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», в ночь на 27 сентября неизвестные преступники через незакрытое окно второго этажа проникли в офисное помещение завода в доме 53/1 по улице Салова. Затем они взломали двери трех компаний, арендующих помещения.

У ООО «Техавтострой» похищен сейф с трудовыми книжками и двумя дальномерами, общий ущерб устанавливается. Из офиса «Автомир» похищено 110 тысяч рублей зарплаты, не выданной сотрудникам, ноутбук, изделия для автомобильных чехлов из кожзаменителя на сумму 32 000 рублей, а также коллекция коньяка стоимостью 30 000 рублей.

Из офиса ООО «Сезар» воры унесли сейф, в котором находились 500 000 рублей личных денег генерального директора. Офисы охранной сигнализацией не оборудованы, физическая охрана отсутствует. Охрану территории ООО «Купчинский завод железобетонных изделий» осуществляет частное охранное предприятие. Офисное здание оборудовано камерами видеонаблюдения, записи изъяты.