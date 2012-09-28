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//Криминал

Банда российских угонщиков автомобилей арестована в Японии

28 сентября 2012, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта finam.info
фото с сайта finam.info

В Японии сотрудники полицейских управлений префектур Хиого и Окаяма на юго-западе острова Хонсю, проведя операцию по выявлению преступной группы, арестовали российских граждан, подозревающихся в угоне автомобилей.

По данным японских правоохранительных органов, пятеро граждан России подозреваются в угоне более 140 автомобилей и нанесению ущерба на сумму более 1,8 миллиона долларов.

В полиции сообщили, что преступная группа угоняла автомобили с целью съема двигателей и последующей их переправке во Владивосток. Арестованные свою вину признали, в Японии им грозит до 10 лет тюрьмы, передают местные СМИ.

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