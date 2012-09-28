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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Дагестане уничтожен боевик

28 сентября 2012, 09:05 [ «Аргументы Недели» ]

В Дагестане сотрудники правоохранительных органов ликвидировали боевика. Инцидент произошел в селении Бурдеки. По данным МВД России, член незаконного бандформирования был обнаружен при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

При попытке задержания боевик открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Мужчина укрылся в строящемся доме, передает РБК. Ответным огнем преступник был уничтожен, предварительно он был опознан как Исламов Гасанбег Муртузович.

ЕЛ

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