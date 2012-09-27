В Томске задержали крупную партию наркотиков

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27 сентября 2012, 21:59 [ «Аргументы Недели» ]

В Томской области задержали автомобиль с особо крупной партией героина. Об этом сообщает Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) России. Автомобиль был остановлен при въезде в Томск.



Согласно предварительной информации, в машине должны были перевозить крупную партию наркотиков. В ходе осмотра на переднем сиденье обнаружили пакет со свертком. В свертке находилось более 600 г героина и 10 пластинок с гашишем весом около 50 г, передает РБК. В автомобиле ехали водитель и пассажирка. Оба категорически отрицали свою вину.