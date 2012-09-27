В Москве подозреваемый в торговле наркотиками выпрыгнул из окна ФСКН

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27 сентября 2012, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве подозреваемый в торговле наркотиками выпрыгнул с пятого этажа здания ФСКН. Во вторник, 26 сентября, оперативники задержали двух мужчин, при досмотре которых у каждого было обнаружено около 15 г героина.



Задержанных доставили в Управление по адресу улица Азовская дом 19 для проведения следственных действий.В ходе проведения допроса один из них предпринял попытку к бегству, передает РСН. Мужчина выпрыгнул в приоткрытое окно 5 этажа на козырёк здания. Беглец был доставлен в больницу.