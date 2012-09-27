В Сочи расстреляли владелицу сети отелей

//Криминал

27 сентября 2012, 16:11 [ «Аргументы Недели» ]

Неизвестные убили владелицу сети отелей в Краснодарском крае. Инцидент произошел в четверг, 27 сентября, в городе Сочи. Анжелика Жигирь была расстреляна в собственном автомобиле.



Владелицу отелей убили в районе олимпийской развязки. Об этом сообщает РСН. Согласно предварительным неофициальным данным, с 38-летней предпринимательницей расправились конкуренты. По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время правоохранительные органы ведут поиск преступников.



