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//Криминал

Полиция Петербурга разыскивает студента, который проломил голову профессору

27 сентября 2012, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта newsland.ru
фото с сайта newsland.ru

Питерская полиция разыскивает студента Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета (ЛЭТИ), который избил профессора, в результате чего 73-летний человек получил перелом основания черепа.

В четверг на сайте ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщается, что накануне студент ЛЭТИ напал на 73-летнего профессора в его рабочем кабинете в 14 часов. Потерпевшего доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, переломом основания черепа, а также верхней челюсти и носа.

В настоящее время потерпевший находится в сознании и назвал имя нападавшего, который после произошедшего скрылся и которого сейчас разыскивает полиция города.

О причинах нападения не сообщается.

СБ

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