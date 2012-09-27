Пресечена деятельность группы, занимавшейся сбором конфиденциальной информации

//Криминал

27 сентября 2012, 12:14 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта holms-info.ru

В министерстве внутренних дел России сообщили, что в Москве пресечена деятельность организованной группы, которая занималась незаконным сбором конфиденциальной информации о юридических и физических лицах.

На официальном сайте МВД РФ говорится, что "сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в сборе сведений, составляющие служебную, налоговую, коммерческую тайны, конфиденциальной и инсайдерской информации, а также личных данных граждан".

По данным МВД РФ, "подозреваемые действовали под видом должностных лиц ГУЭБиПК, Федеральной службы государственной статистики РФ и других органов государственной власти. Полученную информацию подозреваемые продавали службам безопасности крупных компаний и банков, кадровым и коллекторским агентствам, заинтересованным частным лицам".

В ходе обысков московского офиса ООО "Холмс" были обнаружены и изъяты "системные блоки и серверы, содержащие несколько тысяч электронных файлов поддельных документов с реквизитами органов внутренних дел и иных органов власти, подготовленные к отправке запросы, а также инструкции для работников колл-центра, где указано кому звонить, кем представляться, как вести разговор. Обнаружены "черная" бухгалтерия, оригиналы договоров, компакт-диски с универсальными базами данных и телефонными справочниками".

Пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ сообщила, что возбуждено дело о подделке документов, проверяется версия о возможных соучастниках и покровителях группы из числа сотрудников правоохранительных органов. Также проверяется информация о передаче собранных группой данных криминальным структурам.