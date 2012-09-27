У сибиряка в Петербурге отобрали более 1,1 миллиона рублей

//Криминал

27 сентября 2012, 10:27 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

rus.newsru.ua

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», нападение на 26-летнего неработающего мужчину было совершено накануне около 22 часов у дома 191-А по Московскому проспекту, рядом с филиалом одного из банков.

Трое неизвестных преступников руками и ногами избили его, после чего отобрали портфель, в котором лежал 1 миллион 113 тысяч рублей, мобильный телефон и документы на автомашину Lexus.



Ограбленный с гематомами различных частей тела после оказания медицинской помощи в удовлетворительном состоянии направлен на амбулаторное лечение.



В Петербурге пострадавший проживает в доме 88 по улице Ленсовета, неподалеку от места преступления.