В Петербурге ограблен банк

//Криминал

27 сентября 2012, 10:11 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

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26 сентября около 20 часов неизвестные преступники (количество устанавливается) в белых комбинезонах и черных масках, разобрав кирпичную кладку стены в парадной дома 2 по проспекту Стачек, проникли в помещение дополнительного офиса ООО «Банк Российский капитал».

Угрожая физической расправой начальнику операционного отделения, 26-летней женщине, и 48-летней женщине-кассиру, грабители надели на них наручники, отобрали ключи от денежного хранилища, откуда совершили хищение денежных средств. Сумма похищенного устанавливается. Помещение банка оборудовано камерами видеонаблюдения, видеозаписи изъяты. Сигнализация сработала в 20:17, экипаж частного охранного предприятия прибыл через 10 минут. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (грабеж).