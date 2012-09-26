В Москве произошла драка между футбольными фанатами

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26 сентября 2012, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве произошла массовая драка между футбольными фанатами. В произошедшей потасовке приняли участие несколько десятков человек. В результате драки есть несколько пострадавших.



Инцидент произошел у стадиона имени Стрельцова. В среду здесь проходит матч между "Динамо" и "Торпедо". Об этом сообщает РСН со ссылкой на правоохранительные органы. Сейчас драка прекратилась, её участники пытаются попасть на стадион.