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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Москве произошла драка между футбольными фанатами

26 сентября 2012, 19:36 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве произошла массовая драка между футбольными фанатами. В произошедшей потасовке приняли участие несколько десятков человек. В результате драки есть несколько пострадавших.

Инцидент произошел у стадиона имени Стрельцова. В среду здесь проходит матч между "Динамо" и "Торпедо". Об этом сообщает РСН со ссылкой на правоохранительные органы. Сейчас драка прекратилась, её участники пытаются попасть на стадион.

ЕЛ

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