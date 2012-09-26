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Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Криминал

В Киеве неизвестный убил трех охранников в торговом центре

26 сентября 2012, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]

В Киеве неизвестный убил трех охранников. Инцидент произошел в одном из торговых центров в среду, 26 сентября. Неизвестный расстрелял трех частных охранников в торговом центре "Караван".

Согласно предварительным данным, у одной из касс торгового центра частные охранники заметили мужчину, который пытался вынести флеш-карту, не заплатив. Задержанный открыл стрельбу, зайдя в служебное помещение. В результате огнестрельного ранения трое охранников погибли на месте, еще один с тяжелыми травмами госпитализирован. После произошедшего стрелок скрылся, передает РИА Новости. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ЕЛ

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