В Липецке из школы после звонка о бомбе эвакуировали более 400 человек

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26 сентября 2012, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]

В Липецке из здания школы эвакуировали более 400 человек. Инцидент произошел в школе №70 после звонка неизвестного, сообщившего о заложенной бомбе. Анонимный звонок поступил в полицию около 14.15 мск.



По данным МВД, у звонившего был детский голос. Предположительно, звонить мог ученик 4-6 класса, передает РИА Новости. Здание школы было оцеплено, эвакуированы 400 учащихся, педагоги и обслуживающий персонал. В течение двух часов помещения проверяли кинологи с собаками.