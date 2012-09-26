В Ленобласти нашли крупную нарколабораторию

//Криминал

26 сентября 2012, 18:05 [ «Аргументы Недели» ]

В Ленинградской области в одном из ангаров на территории аэродрома Горский в Сестрорецке было обнаружена крупная лаборатория по производству наркотиков. Оборот лаборатории мог достигать 15 кг марихуаны в месяц.



По данным Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, склад нашли при проверке оперативной информации. Из лаборатории были изъяты 271 куст марихуаны, более 800 г готового продукта и семена. Об этом сообщает РБК. Также было конфисковано большое количество профессионального оборудования по поливу и освещению, которое располагалось в комнатах, где выращивались растения.