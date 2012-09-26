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//Криминал

СКР обвинил Лебедева в нанесении побоев Полонскому

26 сентября 2012, 17:03 [ «Аргументы Недели» ]

Бизнесмена Александра Лебедева обвинили в нанесении побоев Сергею Полонскому. Официальное обвинение председателю Совета директоров ЗАО «Национальная Резервная Корпорация» предъявил Следственный комитет России.

Александр Лебедев проходит по уголовному делу, возбуждённому по двум статьям: «Хулиганство» и «Побои». Об этом сообщает РСН. Александр Лебедев — российский предприниматель, председатель Совета директоров ЗАО «Национальная Резервная Корпорация», бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации. Сергей Полонский  — российский строитель и архитектор, владелец и руководитель одной из крупнейших девелоперских компаний «Potok8» («Поток»). Первый вице-президент Ассоциации строителей России. Ранее стычка между Полонским и Лебедеым произошла в студии НТВ во время съемок программы "НТВшники".

ЕЛ

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