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//Криминал

В Иркутской области группой школьников изнасилована девочка

26 сентября 2012, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

В Иркутской области группой школьников изнасилована девочка

В Иркутской области в одном из поселков Нижнеудинского района четверо восьмиклассников подозреваются в изнасиловании 12-летней девочки. Трагедия случилась в июне, а узнали об этом только в сентябре.

В ходе медицинского осмотра врачи выявили у 12-летней ученицы местной школы повреждения половых органов. Об этом они сообщили в органы полиции. Девочка рассказала, что в июне над ней издевались четверо подростков.
Однако привлечь к уголовной ответственности за групповое изнасилование удастся только одного подростка, остальные трое еще не достигли соответствующего возраста. С девочкой работают психологи, родители в шоке.

НС

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