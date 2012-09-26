В Иркутской области группой школьников изнасилована девочка

//Криминал

26 сентября 2012, 14:23 [ «Аргументы Недели» ]

В Иркутской области в одном из поселков Нижнеудинского района четверо восьмиклассников подозреваются в изнасиловании 12-летней девочки. Трагедия случилась в июне, а узнали об этом только в сентябре.

В ходе медицинского осмотра врачи выявили у 12-летней ученицы местной школы повреждения половых органов. Об этом они сообщили в органы полиции. Девочка рассказала, что в июне над ней издевались четверо подростков.

Однако привлечь к уголовной ответственности за групповое изнасилование удастся только одного подростка, остальные трое еще не достигли соответствующего возраста. С девочкой работают психологи, родители в шоке.



