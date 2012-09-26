Пропавшую Дашу Попову продолжают искать. Ее уже ищут за границей

//Криминал

26 сентября 2012, 12:28 [ «Аргументы Недели» ]

В Ростовской области продолжают искать пропавшую 19 сентября 9-летнюю школьницу Дашу Попову, которая возвращалась со школы, но так и не пришла домой. Следствие не исключает, что девочку могли вывезти за границу.

Полиция уже разослала соответствующие ориентировки по крупным городам не только России, но и Украины. А на территории России школьницу в первую очередь ищут в Краснодарском крае, Волгоградской и Воронежской областях, сообщает радиостанция "Вести ФМ".

Девочку ищут сотни людей: полиция, спасатели, добровольцы. Свою помощь предлагают даже экстрасенсы.

Родственников Даши Поповой уже проверили на полиграфе. Однако никого из них следователи не уличили во лжи, все они говорят правду. Соседи и знакомые семью Даши Поповой считают благополучной.

Напомним, девочка пропала по дороге из школы домой. Известно, что она возвращалась домой в компании одноклассниц, подошла к подъезду и позвонила по домофону. Мама открыла ей дверь, однако в подъезд девочка так и не зашла. Позже в следственных органах сообщили, что Дашу Попову видели идущей обратно к школе.

Отчим Даши, который занимается коммерцией, уже объявил о вознаграждении в размере миллиона рублей за достоверную информацию о местонахождении ребенка. Существует версия, что ее могли похитить ради выкупа.