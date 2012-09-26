В Москве в задержанном полицейскими ВАЗе обнаружен раненый

//Криминал

26 сентября 2012, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве на улице Сайкина сегодня ночью полицейскими был замечен ВАЗ-2110 без государственных номерных знаков. Останавливаться водитель не пожелал, пришлось за ним погоняться.

Автомобиль задержали только на пересечении Волгоградского проспекта и третьего транспортного кольца. Водитель и пассажир были в состоянии алкогольного опьянения, а на заднем сидении автомобиля находился мужчина с огнестрельным ранением. Он был отправлен в больницу, сообщают vesti.ru. Нарушитель и его пассажир доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств.



