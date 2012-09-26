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//Криминал

В Москве в задержанном полицейскими ВАЗе обнаружен раненый

26 сентября 2012, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]

В Москве в задержанном полицейскими ВАЗе обнаружен раненый

В Москве на улице Сайкина сегодня ночью полицейскими был замечен ВАЗ-2110 без государственных номерных знаков. Останавливаться водитель не пожелал, пришлось за ним погоняться.

 Автомобиль задержали только на пересечении Волгоградского проспекта и третьего транспортного кольца. Водитель и пассажир были в состоянии алкогольного опьянения, а на заднем сидении автомобиля находился мужчина с огнестрельным ранением. Он был отправлен в больницу, сообщают vesti.ru. Нарушитель и его пассажир доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств.

НС

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