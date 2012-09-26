Выявлена преступная схема при закупке томографов в Петербурге

//Криминал

26 сентября 2012, 10:21 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

newsland.ru

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД и ГУ МВД России по Северо-Западному федеральному округу в рамках борьбы с коррупцией в сфере закупок дорогостоящего медицинского оборудования проводится проверка в отношении бывшего директора Департамента высокотехнологичной медицинской помощи Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

Как сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России, чиновница подозревается в превышении должностных полномочий при распределении бюджетных ассигнований, выделенных на развитие высоких технологий в федеральных специализированных медицинских учреждениях. Установлено, что в бюджетный план на 2009 год по ее указанию дополнительно внесена статья расходов, предусматривающая выделение 95 млн рублей на приобретение ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная медицинская академия им. И.И. Мечникова» компьютерного томографа, рыночная стоимость которого не превышает 50 млн. рублей. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в отношении чиновницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в Санкт-Петербурге выявлен факт хищения части ассигнований в размере 37,7 млн. рублей, выделенных по указанной статье на приобретение магнитно-резонансного томографа, в котором подозреваются ректор указанного учебного заведения, а также генеральные директоры ООО «Диалмед-Сервис» и ООО «Серебряный век». По информации ГУЭБиПК МВД России, весной 2009 года подозреваемые вошли в сговор, направленный на оказание содействия в выигрыше аукциона и заключение государственного контракта на поставку компьютерного томографа по завышенной цене. Установлено, что ректор распорядился включить в конкурсную документацию требование о наличии у поставщика на территории Северо-Западного федерального округа собственной ремонтной базы.

Данное условие сделало аукцион непривлекательным для потенциальных участников, в результате, госконтракт был заключен с единственным зарегистрированным участником аукциона – ООО «Диалмед-Сервис» по начальной (максимальной) цене 95 млн рублей. Затем ООО «Диалмед-Сервис» перечислило полученные по контракту деньги подконтрольной фирме-субподрядчику ООО «Серебряный век», которая, в свою очередь, через цепочку посредников закупила томограф за 57,3 млн рублей. Разница между стоимостью контракта и фактической закупочной ценой, составляющая 37,7 млн рублей, была обналичена с помощью «фирм-однодневок» по договорам об оказании фиктивных услуг.

В отношении ректора и его сообщников ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Кроме того, в отношении генеральных директоров указанных фирм возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). По оперативной информации, в настоящее время оба бизнесмена находятся за пределами России. Суд санкционировал их арест и объявил в международный розыск. Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.