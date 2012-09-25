Уволенный врач решил отыграться на дворнике

В Москве главврач медицинского центра восстановительного лечения № 3 Михаил Дегтярев открыл стрельбу по дворнику — 65-летнему Владимиру Гладкову. Мужчина сейчас находится в реанимации.

Одна из пуль травматики попала пожилому мужчине в подмышечную область с левой стороны, вторая — в ягодицу. Самого Дегтярева отвезли на медицинское освидетельствование, он явно был нетрезв.



Чем именно не угодил дворник врачу – пока непонятно. Известно, доктор был незадолго до происшествия уволен.

В профессиональных кругах кандидат медицинских наук Михаил Дегтярев считается высококлассным специалистом. Он — автор 28 научных работ о лазерной медицине и применении стволовых клеток в артрологии, сообщают vesti.ru.



Новый руководитель поликлиники пообещал пострадавшему дворнику оплатить больничный лист и повысить заработную плату.



