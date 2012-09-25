На Невском проспекте обокрали итальянского туриста

У иностранца в автобусе вытащили кошелек с деньгами и банковскими картами. Очередной гость Северной столицы из-за рубежа стал жертвой карманников.

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», накануне около 18:40 англичанин вышел из автобуса №5 у дома 37 по Невскому проспекту и обнаружил пропажу своего кошелька. По словам 66-летнего туриста, в нем лежали 12 тысяч рублей, три кредитные карты и водительское удостоверение. В Петербург подданный британской короны прибыл 21 сентября и собирается пробыть в городе до 27-го.