У менеджера сервисной фирмы Петербурга отняли ноутбук и выручку

Менеджера ЗАО «Нео сервис», которое владеет сетью сервисных мастерских «Мастер Минутка», ограбили накануне вечером в Колпино. По информации «БалтИнфо», инцидент произошел в 20.40 МСК.

На 25-летнего менеджера предприятия, возвращавшегося домой, напали неизвестные в доме 16/11 по проспекту Ленина в Колпино. Применив силу, налетчики отняли у менеджера сумку с ноутбуком стоимостью 31 тыс.руб., а также 100 тыс. наличных денег - выручку фирмы.



Забрав деньги и ценности, злоумышленники скрылись. В момент нападения их лица были закрыты черными шапками с прорезями для глаз, на вид им примерно 25 лет, были одеты в куртки, похожие на униформу сотрудников частных охранных предприятий.



Возбуждено уголовное дело по ст. 161 часть 2 (Грабеж).