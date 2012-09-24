Выжившую в страшной аварии на автобусной остановке в Москве спасло чудо

Елену Загородную от смерти в чудовищной аварии, произошедшей 22 сентября на Минской улице, спасло самое настоящее чудо. Автомобиль затормозил всего в трех метрах от Елены.



В тот день Елена возвращалась с работы с двумя большими сумками и костюмом мужа в руках. Из-за их тяжести она шла очень медленно. Женщине оставалось пройти всего лишь несколько метров остановки. Но внезапно в нее на огромной скорости врезался автомобиль.



Елена видела, как иномарка, за рулем которой находялся пьяный Александр Максимов, вылетела на обочину и протаранила остановку, сбив всех людей.



Автомобиль затормозил всего в трех метрах от Елены. Женщина отделалась ушибами и резаной раной ноги.



