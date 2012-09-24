Тяга к золоту и скорой наживе погубила четырех уроженцев Узбекистана. Эти гости несколько месяцев назад решили по-быстрому обогатиться за счет прекрасной половины Москвы.

Что проще - Срывать с шеи женщин и девушек золотые цепочки. Ни разу их никто не догнал.

Двое подельников стояли неподалеку и следили за окружающей обстановкой. Если потерпевшая поднимала крик и пыталась организовать преследование, они всячески мешали ей это сделать. Потом золотые украшения узбеки сдавали своему "бригадиру" и получали деньги на еду, сообщает "КП".



Сыщикам МУРа удалось установить личности подозреваемых. Ими оказались четверо уроженцев Узбекистана, Двое из которых находились в Москве без документов.

Подозреваемые изобличены в четырех эпизодах, совершенных в Басманном и Красносельском районе Москвы. Их уже опознали потерпевшие. По данным фактам проводится расследование по статье "грабеж".

Задержанные проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории г. Москвы. По данным оперативников на их счету более десяти подобных нападений. Всех, кто пострадал от действий этих лиц, полиция просит обращаться по тел. (495) 694-98-88, 650-64-46.



