Кто сможет проститься с друзьями, погибшими в ДТП в Москве, решат психологи

Попрощаться со своими друзьями, которые погибли в крупном ДТП на Минской улице в Москве, смогут восемь-девять воспитанников столичного детского дома-интерната № 7. Кто именно - решат психологи.

"Принимать решение о том, кто сможет присутствовать на церемонии прощания будут психологи и медики интерната. Я думаю, что мы сможем взять на церемонию восемь-девять человек, которые смогут справиться с этой трагедией", - сказала заведующая медицинской частью детского дома-интерната №7 Галина Зайцева.

Расходы по организации похорон возьмет на себя Департамент социальной защиты населения Москвы, сообщает РИА Новости.

Ранее директор дома-интерната Тамара Баранова сообщила журналистам, что похороны детей пройдут, возможно, в среду в Москве.





Громкое ДТП произошло в субботу на Минской улице. Погибли дети, учащиеся дома-интерната № 7.