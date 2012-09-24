Кто сможет проститься с друзьями, погибшими в ДТП в Москве, решат психологи
24 сентября 2012, 20:07 [ «Аргументы Недели» ]
Попрощаться со своими друзьями, которые погибли в крупном ДТП на Минской улице в Москве, смогут восемь-девять воспитанников столичного детского дома-интерната № 7. Кто именно - решат психологи.
"Принимать решение о том, кто сможет присутствовать на церемонии прощания будут психологи и медики интерната. Я думаю, что мы сможем взять на церемонию восемь-девять человек, которые смогут справиться с этой трагедией", - сказала заведующая медицинской частью детского дома-интерната №7 Галина Зайцева.
Расходы по организации похорон возьмет на себя Департамент социальной защиты населения Москвы, сообщает РИА Новости.
Ранее директор дома-интерната Тамара Баранова сообщила журналистам, что похороны детей пройдут, возможно, в среду в Москве.
Громкое ДТП произошло в субботу на Минской улице. Погибли дети, учащиеся дома-интерната № 7.