Родителей пропавшей Даши Поповой опросили на детекторе лжи

В Ростове-на-Дону на "детекторе лжи" опросили отца и мать пропавшей 9-летней Даши Поповой. Эксперты проверяют и других родных девочки. Следователи не отрицают, что преступление было заранее спланировано её родственниками.



Однако и подтверждения их участия в нем нет, передает "Маяк".

"АН" писали, что в поисках ребенка задействован экстрасенсы.

Напомним, Даша исчезла днем 19 сентября около своего дома. Она позвонила в домофон, но до квартиры не дошла. Родители начали ее поиски и сообщили в правоохранительные органы. До настоящего времени местонахождение девочки неизвестно.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".