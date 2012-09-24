Родителей пропавшей Даши Поповой опросили на детекторе лжи
24 сентября 2012, 19:20 [ «Аргументы Недели. Ростов-на-Дону» ]
В Ростове-на-Дону на "детекторе лжи" опросили отца и мать пропавшей 9-летней Даши Поповой. Эксперты проверяют и других родных девочки. Следователи не отрицают, что преступление было заранее спланировано её родственниками.
Однако и подтверждения их участия в нем нет, передает "Маяк".
"АН" писали, что в поисках ребенка задействован экстрасенсы.
Напомним, Даша исчезла днем 19 сентября около своего дома. Она позвонила в домофон, но до квартиры не дошла. Родители начали ее поиски и сообщили в правоохранительные органы. До настоящего времени местонахождение девочки неизвестно.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".