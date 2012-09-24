ФССП знает лишь об одном штрафе, наложенном на виновника ДТП на Минской

В Федеральную службу судебных приставов (ФССП) лишь один раз приходило постановление о наложении штрафа на водителя, сбившего девять человек на остановке в Москве. Штраф в размере 700 рублей он оплатил добровольно.

За что его оштрафовали – не уточняется.

Ранее полиция отмечала, что Максимова неоднократно штрафовали за превышения скорости и даже лишали прав в 2010 году. Тот факт, что до ФССП дошли сведения лишь об одном штрафе Максимова, не противоречит данным полиции: к приставам соответствующие документы отправляются только тогда, когда должник не уплачивает деньги в срок.

Громкое ДТП произошло в субботу на Минской улице. Погибли дети, учащиеся дома-интерната № 7. Экспертиза показала у водителя 1,55 промилле алкоголя в крови (эксперты считают, что он выпил около литра водки).

Суд в понедельник арестовал Максимова на два месяца, причем сам подозреваемый признал вину и сам попросился под стражу. По нынешним законам, ему грозит до девяти лет заключения.



