За хищение крупной суммы денег осуждены пятеро сотрудников Минобороны РФ

В понедельник Главная военная прокуратура сообщила, что к лишению свободы сроком от двух до трех лет осуждены пятеро сотрудников Единого расчетного центра (ЕРЦ) Минобороны за хищение 6,3 миллиона рублей из бюджета организации.

По данным ведомства, подсудимые полностью признали свою вину и добровольно возместили похищенные денежные средства. Обвинение было предъявлено по статье "Покушение на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Ранее Генпрокуратура сообщала, что уголовное дело было возбуждено в отношении начальника расчетного управления ЕРЦ Минобороны Игоря Билевича, начальника бюро №2 управления Олега Муняева, экономиста бюро №3 управления Ильи Соболева, начальника управления финансового обеспечения Минобороны по Ставрополью Сергея Кочмина и ведущего бухгалтера Романа Горячева, которые в помещении ЕРЦ с чужих рабочих мест перевели 6,3 миллиона рублей на банковские карты 127 военнослужащих Южного военного округа. Так как пин-коды и номера этих карт были известны фигурантам, в апреле 2012 года они беспрепятственно обналичили с них 4 миллиона рублей и разделили между собой. Остальные деньги были заблокированы на счетах одного из банков.