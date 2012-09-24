В перестрелке у ресторана в Пушкине убит чеченский «авторитет»

Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», 23 сентября в 20:43 по телефону «02» от неизвестного мужчины поступило сообщение о стрельбе у ресторана «Охотничья усадьба» (Ленинградская улица, 93). Аноним рассказал, что две группы мужчин обстреливают друг друга из огнестрельного оружия.



На место происшествия были направлены наряды патрульно-постовой службы, вневедомственной охраны и ГИБДД. Прибывшие полицейские никого не обнаружили. Однако на месте ими были найдены 1 патрон от пистолета ТТ, 1 патрон от неизвестного оружия калибра 6 мм, 26 отстрелянных гильз. В столбе у здания ресторана застряла пуля, а диван в фойе был залит кровью.



В 21:10 двумя кавказцами на неустановленной автомашине в травмпункт города Пушкина от месте происшествия был доставлен уроженец города Грозного 35-летний Анзор Бисултанов. Он скончался в медицинском учреждении от проникающего сквозного ранения грудной клетки, вызвавшего внутрилегочное кровотечение. По данным полиции, погибший ранее был неоднократно судим.



Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства происшествия выясняются.