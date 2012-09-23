Водители продолжают «таранить» полицейские авто

Очередные две аварии произошли накануне в Петербурге и Ленобласти. Как сообщили в ГУ МВД, первый инцидент произошел в 7:35 на регулируемом перекрестке проспекта Энергетиков и улицы Стасовой.

53-летний житель Санкт-Петербурга, управляя своим автомобилем ВАЗ-2115, при выполнении левого поворота не пропустил и совершил столкновение с полицейским автомобилем «Форд Фокус».

Вторая авария произошла в 9 часов в поселке Ульяновка Тосненского района Ленинградской области. У дома 11 по Речной улице 40-летняя местная жительница, работающая в одном из коммерческих предприятий, управляя своим автомобилем «Мицубиши АSХ», не справилась с управлением и совершила столкновение с впереди идущим автомобилем «Лада Приора», принадлежащим ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В результате обоих дорожно-транспортных происшествий пострадавших нет. Служебные автомобили получили незначительные повреждения.