В Кировской области полицейские, посмотрев популярную среди пользователей видеозапись отпора, который дали дальнобойщики рэкетирам, задержали одного из «главных героев» сюжета.

Стражи правопорядка узнали на уже ставшем популярном видео давнего «знакомого» — Алексея Воронова по кличке Леха Шпана, много раз судимого вора и мошенника.



На видеопортале YouTube появилась запись видеорегистратора большегрузного тягача, на которую попала расправа водителей с вымогателями, которая моментально стала безумно популярной.



Леха Шпана вновь предстал перед судом за три случая мошенничества. В итоге свободу гражданина Воронова ограничили на три года без права покидать место жительства без разрешения, сообщает НТВ. Дальнобойщикам пришлось дать показания и выслушать лекцию о последствиях самосуда.





В видео используется ненормативная лексика.