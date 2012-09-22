В одном из рэкетиров на видео о дальнобойщиках полиция узнала своего "знакомого"
22 сентября 2012, 14:16 [ «Аргументы Недели» ]
В Кировской области полицейские, посмотрев популярную среди пользователей видеозапись отпора, который дали дальнобойщики рэкетирам, задержали одного из «главных героев» сюжета.
Стражи правопорядка узнали на уже ставшем популярном видео давнего «знакомого» — Алексея Воронова по кличке Леха Шпана, много раз судимого вора и мошенника.
На видеопортале YouTube появилась запись видеорегистратора большегрузного тягача, на которую попала расправа водителей с вымогателями, которая моментально стала безумно популярной.
Леха Шпана вновь предстал перед судом за три случая мошенничества. В итоге свободу гражданина Воронова ограничили на три года без права покидать место жительства без разрешения, сообщает НТВ. Дальнобойщикам пришлось дать показания и выслушать лекцию о последствиях самосуда.
В видео используется ненормативная лексика.