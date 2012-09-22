В Москве за сутки убиты два иностранца

Два иностранца из Турции и Украины были убиты за сутки в Москве. Преступники задержаны сотрудниками правоохранительных органов, как говорится, «по горячим следам».

Гражданин Турции погиб в драке в гостинице оптовой торговли "Международный" в поселении Сосенское, деревня Николо-Хованское. О драке сообщил сторож. Приехавшие полицейские обнаружили тело гражданина Турции, который скончался от колото-резаного ранения в грудь.

В гостинице на севере Москвы произошло второе убийство. На улице Лесная в кухонном помещении гостиницы злоумышленник кухонным ножом ударил в шею и щеку гражданина Украины, он скончался на месте, сообщают vesti.ru



