В Самарской области начальник отделения ГИБДД избил подчиненного на совещании
22 сентября 2012, 07:37 [ «Аргументы Недели» ]
В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении начальника регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД, избившего своего подчиненного на совещании. Ему грозит 10 лет лишения свободы.
13 сентября на совещании между начальником регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД и его подчиненным произошел конфликт, переросший в драку.
Начальник подразделения нанес инспектору три удара кулаком по лицу. Пострадавший обратился за помощью к медикам из ближайший больницы. Провинившийся начальник будет уволен, также в отношении его возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.