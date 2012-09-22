В Самарской области начальник отделения ГИБДД избил подчиненного на совещании

В Самарской области возбудили уголовное дело в отношении начальника регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД, избившего своего подчиненного на совещании. Ему грозит 10 лет лишения свободы.



13 сентября на совещании между начальником регистрационно-экзаменационного отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД и его подчиненным произошел конфликт, переросший в драку.

Начальник подразделения нанес инспектору три удара кулаком по лицу. Пострадавший обратился за помощью к медикам из ближайший больницы. Провинившийся начальник будет уволен, также в отношении его возбуждено уголовное дело по статье, которая предусматривает до 10 лет лишения свободы.





