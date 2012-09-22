В Подмосковье в собственном доме убит замглавы района

В подмосковной деревне Солнышково в ночь на 22 сентября было совершено нападение на заместителя главы администрации Чеховского района Владимира Федосова. Он убит в своем доме в результате разбойного нападения.

Супруга убитого рассказала, что преступники ворвались домой к Федосову накануне между девятью и десятью часами вечера. Чиновника избили и связали, от полученных ран тот умер прямо во время нападения. Убийцы забрали 5 миллионов рублей, золотые украшения и дорогой мобильный телефон люксовой марки Vertu, а затем скрылись на своей машине.



Сейчас на месте происшествия работает оперативно-следственная группа, которая устанавливает обстоятельства преступления.



