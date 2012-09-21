В Петербурге судят предпринимателя, инсценировавшего покушение на самого себя

В суде Калининского района Санкт-Петербурга под председательством судьи Марины Максимовой при беспрецедентных мерах секретности (в зал не были допущены не только СМИ, но и родственники участников процесса в качестве зрителей) начался закрытый процесс над генеральным директором ООО «Модуль» 37-летним Маратом Дрейзиным и его охранником 35-летним Артемом Сковородниковым.

Рассматривается дело, не имеющее аналогов в российском судопроизводстве. Напомним,16 августа 2011 года в подъезде дома № 31 по Тихорецкому проспекту было совершено покушение на генерального директора ООО «Модуль» Марата Дрейзина и его администратора Артема Сковородникова. Неизвестный злоумышленник несколько раз выстрелил в них из пистолета. Дрейзин был ранен в руку, и еще несколько пуль застряли в бронежилете. Как впоследствии заявили потерпевшие, бронежилет спас их от верной гибели.

Дальнейшие события со слов пострадавших развивались следующим образом: Дрейзин открыл ответный огонь из травматического оружия и неизвестный киллер бежал с поля брани. В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозрение в попытке организации покушения пало на Елену Корзун, генерального директора ООО «Комплекстон». На ее даче во Всеволожском районе был найден травматический пистолет ИЖ-79 (аналог пистолета Макарова), переделанный под стрельбу боевыми патронами. В дальнейшем, благодаря профессиональным действиям сотрудников Следственного комитета, удалось окончательно выяснить и установить истину. И она оказалась крайне неожиданной.

«Покушение» на себя организовали сами пострадавшие, а использованный пистолет подбросили своей жертве на дачный участок. Причина такой мистификации с настоящим ранением для правдоподобности весьма и весьма банальна: сообщники планировали завладеть недвижимостью в бывшей общаге, а ныне бизнес-центре на проспекте Луначарского. Благодаря действиям заговорщиков юная дама провела четыре месяца за решеткой в женском изоляторе.