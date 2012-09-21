В Морском порту остановлена крупная партия контрабандной одежды

Вчера в Морской порт Санкт-Петербурга прибыли 3 контейнера, в которых были заявлены к таможенному оформлению строительные материалы и предметы домашнего обихода.

По результатам таможенного контроля установлено, что фактически в контейнерах перемещались предметы одежды общим весом 48 тонн. В отношении товаров, прибывших в третьем контейнере, была проведена таможенная проверка, в ходе которой также выявлены предметы одежды общим весом 19 тонн. По данным фактам проводятся необходимые процессуальные действия. В настоящее время должностными лицами таможни осуществляются проверочные мероприятия в отношении подобных поставок.