В Чечне уничтожили 4 боевиков

В Чечне были уничтожены четыре боевика из бандгруппы Муслима Гакаева. Боевики были ликвидированы в горах на юге республики. Инцидент произошел в четверг в ходе проведения спецоперации.



Об этом сообщил Рамзан Кадыров. "В горно-лесистой местности в Веденском районе с раннего утра проводится спецоперация по блокированию и уничтожению бандгруппы Гакаева, члены которой по оперативной информации готовились совершить особо тяжкие преступления", - заявил глава Чечни. По его словам, личности двоих ликвидированных боевиков установлены - это Беслан Кавтарашвили из Грозного и Султан Мункиев из Хасавюрта, передает РИА Новости. По словам Кадырова, сведения о месте возможного нахождения бандгруппы Гакаева были получены от задержанного во вторник так называемого эмира Ца-Ведено Магарби Исаева.