Главарь кущёвской банды Цапок порезал вены в зале суда

Главарь кущёвской банды Сергей Цапок попытался покончить с собой в зале суда. Цапок порезал себе вены на глазах у присяжных и государственных обвинителей. Инцидент произошел в четверг, 20 сентября.



Подробности произошедшего в настоящее время выясняются. Краснодарский краевой суд сегодня приступил к формированию коллегии присяжных заседателей по громкому делу об убийстве 12 человек в станице Кущёвской. В числе подсудимых - шесть фигурантов дела, передает РСН. В их списке - предполагаемый лидер банды, Сергей Цапок.