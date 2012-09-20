Контртеррористическая операция в КБР: в Нальчике уничтожены семь боевиков

В ходе проведения контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии, где в жилом доме в Нальчике были блокированы участники бандформирований, были нейтрализованы 7 или 8 бандитов. В их числе, кроме нальчикского "амира", две женщины.

В Оперативном штабе Национального антитеррористического комитета по КБР подчеркнули, что данные предварительные, так как дом по улице Клары Цеткин, где боевики снимали квартиру, еще не обследован, передали Вести. Никто из силовиков и гражданского населения не пострадал.

В настоящее время место спецоперации обследуют саперы.

"АН" писали, что ранее в четверг пришло сообщение о ликвидации главаря нальчикских бандитов т.н. амир города Шамиль Ульбашев. К процессу переговоров о сдаче боевиков, блокированных в доме, активно привлекались родственники боевиков, в том числе мать находящейся среди боевиков девушки, но результатов это не принесло.