Задержан азербайджанец, убивший одним ударом байкера из Сергиева Посада

Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту причинения тяжкого вреда здоровью жителю города Сергиева Посада. Впоследствии от полученных телесных повреждений местный житель скончался в больнице.

По версии следствия, 30 июля 2012 года в дневное время злоумышленник, находясь около торгового комплекса по улице Пограничная города Сергиева Посада, нанес один удар рукой местному жителю, байкеру, в область подбородка, от которого потерпевший упал и ударился головой об асфальтной покрытие проезжей части, потеряв сознание. Через несколько дней от полученной черепно-мозговой травмы мужчина, не приходя в сознание, скончался. Конфликт между погибшим и напавшим произошел на почве внезапной возникших личных неприязненных отношений в ходе словесной перепалки.

"В ходе проведенных следственных действий был установлен подозреваемый в совершении преступления, им оказался 39-летний уроженец Азербайджана. Ему заочно было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Он был объявлен в розыск", - сообщила пресс-служба СУ СКР по Московской области.

В среду обвиняемый был задержан. В настоящее время с ним проводятся неотложные следственные действия. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается. Дело лишь с сентября 2012 года находится в производстве органов СКР, куда было передано из следственного подразделения территориального УМВД. Только после принятия уголовного дела к производству следователями ГСУ по Московской области был установлен подозреваемый, который незамедлительно был объявлен в розыск.