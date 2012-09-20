В Петербурге ограбили коммерсанта

В Московском районе ограбили коммерческого директора ООО «ПКФ Балтгаз Тепло-строй». Как стало известно АН «Оперативное прикрытие», накануне в 13:35 у дома 23 по Сызранской улице двое неизвестных преступников разбили правое переднее боковое стекло в автомашине «Митсубиси Паджеро» под управлением 33-летнего бизнесмена, и похитили из салона сумку стоимостью 5000 рублей, в которой находились 142 тысячи рублей и документы.

Похищенные деньги принадлежат фирме, рассказал потерпевший. Злоумышленники с места преступления скрылись на автомашине «Мазда» черного цвета. Номера иномарки были зафиксированы, с 14 до 16 часов вводился в действие план «Перехват», но он не принес результатов, На фасаде рыночного комплекса ООО «Южный», рядом с которым было совершено ограбление, установлены камеры видеонаблюдения, записи изъяты.