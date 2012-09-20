В Москве задержан убийца байкера Леонида Фролова

Полицейские задержали в Москве гражданина Азербайджана, который подозревается в убийстве байкера на рынке в Сергиевом Посаде. 47-летний байкер Леонид Фролов был убит 27 июня 2012 года.

Местонахождение гражданина Азербайджана было установлено в ходе оперативно-следственных мероприятий. Он задержан по подозрению в совершении преступления по статье 111 Уголовного кодекса России.

Задержанный доставлен из Москвы в следственный отдел СК РФ Сергиева Посада для проведения следственных действий. Он находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос об избрании для него меры пресечения.



Убийство байкера вызвало широкий общественный резонанс. Представители московского мотосообщества потребовали от следствия как можно быстрее найти виновного. В день рождения Фролова колонна из нескольких сотен байкеров приехала на место его гибели, чтобы возложить цветы и почтить «память собрата».



